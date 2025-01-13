Država sa 150.000 stanovnika plasirala se na Svjetsko prvenstvo

Kurasao je postao najmanja država u povijesti koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo. Ova mala otočna država u Karibima ima svega 156.115 stanovnika i površinu od samo 444 četvorna kilometra. Samoupravni je dio Nizozemske, a reprezentativnu momčad države koja ima stanovnika približno koliko i Split vodi proslavljeni nizozemski stručnjak Dik Advokat (Dick Advocaat).

Kurasao je završio na vrhu grupe B s 12 bodova. Tako je srušio rekord Islanda, koji se 2018. plasirao na Svjetsko prvenstvo s nešto više od 350.000 stanovnika. SP će se održati od 11. juna do 19. jula sljedeće godine u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

Bod je bio dovoljan

Advocaat je zadnju utakmicu kvalifikacija propustio iz osobnih razloga. Ulog je bio velik. Remi ili pobjeda kod Jamajke donosili su njegovoj momčadi Svjetsko prvenstvo, dok bi u suprotnom Jamajka, s bivšim engleskim izbornikom Stivom Meklarenom (Steve McClaren) na čelu, završila na vrhu i plasirala se na SP. Završilo je 0:0 nakon velike drame.

Drama u utakmici

Jamajka je krenula u žestok juriš tražeći pobjedu koja bi joj donijela plasman na Svjetsko prvenstvo. Jamajčani su u drugom poluvremenu triput pogodili okvir gola, a najbliže golu bio je pričuvni igrač Bailey-Tye Cadamarteri, čiji je udarac glavom u 87. minuti završio na stativi.

U sudačkoj nadoknadi uslijedila je nova drama. Jamajka je dobila kazneni udarac nakon što je Jeremy Antonisse u klizećem startu srušio Dujuana Richardsa u kaznenom prostoru.

Salvadorski sudac Ivan Barton pokazao je na bijelu točku i ostavio Curaçao u situaciji da se suoči s porazom koji bi mu slomio srce. No dok su igrači Curaçaa žestoko prosvjedovali, odluka je otišla na VAR i potom bila poništena.

Slavlje navijača nakon što se Kurasao plasirao na SP.

Ždrijeb je 5. decembra

Advocaat je tri puta bio izbornik Nizozemske, a vodio je i reprezentacije Južne Koreje, Belgije i Rusije prije nego što je preuzeo Kurasao. Kurasao će doznati suparnike u skupini za povijesni prvi nastup na Svjetskom prvenstvu na ždrijebu koji će se održati 5. decembra u Kennedy Centeru u Vašingtonu.

