U slučaju plasmana na SP: Zmajevi dobijaju premiju od milion eura

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra jednu od najvažnijih utakmica decenije. Prvi put nakon skoro deset godina, tačnije od novembra 2015. godine, “Zmajevi” su u prilici da direktno izbore plasman na jedno veliko Tada smo, podsjetimo, u revanš utakmici baraža za EURO poraženi od Irske u Dablinu (2:0). Sada je situacija drugačija, a reprezentacija ima mogućnost da direktnom pobjedom u Beču osigura put za Svjetsko prvenstvo,piše Avaz

Nakon sedam odigranih kola u kvalifikacionoj grupi, Austrija drži prvo mjesto sa 18 osvojenih bodova. Bosna i Hercegovina je odmah iza njih, sa samo dva boda manje (16).Motivacija unutar tima je već na najvišem nivou, ali je Fudbalski savez dodatno “začinio” ambiciju.

Iz izvora bliskih N/FSBiH, “Avaz” ekskluzivno saznaje da će reprezentativci Bosne i Hercegovine, u slučaju plasmana na Svjetsko prvenstvo, dobiti dodatnu premiju od čak milion eura!

Ova finansijska nagrada dolazi kao potvrda ogromnog uloga i težine historijskog uspjeha koji je večeras pred igračima.

