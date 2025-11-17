Arnautović pred duel sa BiH: “Ovo će biti najbitnija utakmica u mojoj karijeri”

Prije utakmice Reprezentacija Austrije i BiH, svoj komentar dao je nogometaš Crvene zvezde Marko Arnautović , za kojeg je ovo posebna utakmica.

” Ovo je najvažnija utakmica u mojoj karijeri. Sutra će biti emotivnije nego protiv San Marina. Cijela moja obitelj je ovdje i jedva čekam igrati .”

Kapetan je također govorio o susretu s austrijskim predsjednikom.

” Bilo je lijepo što je bio ovdje i što smo mogli razgovarati. Rekao je da je ponosan na nas, što mi je bilo jako posebno .”

Trener Ralf Rangnik imao je samo jedno za reći.

„ Spremni smo za sve moguće taktičke varijante Bosanaca. Ključ je biti prisutan sutra, fokusiran na 90 minuta na terenu, sve ostalo je nebitno. I igrači i mi kao trenerski stožer jedva čekamo da utakmica počne sutra “, rekao je izbornik Austrije.

