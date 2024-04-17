Lučesku oštro kritikovao gostoprimstvo u Zenici pa poručio: “Daj Bože da se sretnemo opet u baražu”

Selektor nogometne reprezentacije Rumunije, legendarni Mirčea Lučesku, teško je podnio poraz od Zmajeva u Zenici, a nakon utakmice imao je brojne primjedbe na organizaciju meča.

Rumunski mediji prenijeli su da je Lučesku imao pritužbe na gostoprimstvo na Bilinom Polju, a stranica orangesport.ro objavio je zanimljivu fotografiju. Na njoj se vidi Lučesku kako sjedi na stolici u jednom od prolaza stadiona, a upravo o tome je govorio za rumunske medije nakon utakmice,piše Avaz

Lučesku u Zenici. orangesport.ro

– Zanima me što se ovdje dogodilo. Nikad u karijeri nisam vidio ovakav nedostatak gostoprimstva. To je neprihvatljivo. Sjedio sam u prolazu od metar i po, nije bilo stolica, a igrači su imali vrlo mali prostor, 4 puta 4 – rekao je Lučesku.

Nastavio je sa kritikama na račun Bilinog Polja.

– Ovaj stadion nije napravljen za nogomet. Nedostaje gostoprimstva. Vriskovi i zvižduci tokom himne. Mi u Bukureštu smo ih jako lijepo primili, na pravom stadionu. Nikada nisam vidio nešto slično u svojoj karijeri. Nisam čuo himnu zbog zvižduka – izjavio je Lučesku.

Žalio se i na to da se igrači Rumunije nisu imali gdje zagrijavati u tunelu koji vodi od svlačionica do terena.

– Kakva sramota što su Bosanci napravili, vidim na kakvom smo stadionu igrali. U tom hodniku igrači se nisu imali gdje zagrijati. Ako smo mi ono što su vikali, kakvi su oni? Nemoguće je na ovoj razini igrati u ovim neljudskim uvjetima – kazao je razočarani Lučesku.

Nervni slom Lučeskua: Bolji smo bili u tri poluvremena, oštećeni smo za penal, niste zaslužili pobjedu, uslovi su grozni

Na kraju je zaprijetio Zmajevima i izrazio želju da se opet sretnu u baražu.

– Daj Bože da opet igramo s BiH u baražu. Bit će kao u Bukureštu, igrat će 10 minuta. S Austrijom i u prvom poluvremenu danas smo igrali na najvišoj razini. Idemo odavde. I vratit će nam se neki momci koji nam nedostaju, posebno štoperi. Momci su se danas dobro ponašali, ali prvi put su igrali zajedno. Nemam što zamjeriti, možda samo za prvi gol, da je Racovitan bio oprezniji i bolje koristio svoje tijelo… – zaključio je Lučesku.

Inače, Rumunija je baraž izborila dobrim rezultatima u Ligi nacija i može biti mogući rival Zmajeva u baražu.

