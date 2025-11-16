Vico Zeljković oduševljen: “Pokazali smo karakter, idemo hrabro do kraja na Svjetsko prvenstvo”

Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković proslavio je veliku pobjedu Zmajeva nad Rumunijom rezultatom 3:1.

– Nakon teškog prvog poluvremena i rezultatskog zaostatka, igrači su u nastavku pokazali karakter, odlučnost i pravi pobjednički mentalitet. Sjajno drugo poluvrijeme donijelo je preokret i zasluženu pobjedu od 3:1 protiv Rumunije – izjavio je Zeljković.

On je čestitao igračima, selektoru Sergeju Barbarezu, direktoru Emiru Spahiću, stručnom štabu i svima uključenima u reprezentaciju na osiguranom baražu.

– To je rezultat sistemskog rada, zajedništva i vjere koju ova ekipa ima – dodao je.

Zeljković je istaknuo da u Beču Zmajeve očekuje odlučujući ispit protiv Austrije.

– Vjerujem u naš tim i uvjeren sam da ćemo pokazati ono najbolje kada je najpotrebnije. Idemo hrabro do kraja na Svjetsko prvenstvo – zaključio je on, slaveći zajedno s igračima.

