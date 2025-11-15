Fudbal

Barbarez odabrao igrače za duel: Dvojica Zmajeva na tribinama

Objavljeno prije 31 minuta

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, objavio je spisak igrača za večerašnju odlučujuću utakmicu protiv Rumunije, a iznenađenja nije bilo.

Zbog kartona, Nihad Mujakić i Ivan Šunjić neće moći nastupiti te će duel pratiti sa tribina, dok su ostalih 23 igrača u punoj konkurenciji za nastup.

Barbarez računa na golmane Vasilja, Hadžikića i Zlomislića, dok će od igrača u polju na teren istrčati Hadžikadunić, Muharemović, Kolašinac, Amar Dedić, Karić, Katić, Malić, Tahirović, Gigović, Bašić, Memić, Hadžiahmetović, Burnić, Šarić, Alajbegović, Baždar, Tabaković, te iskusni napadači Džeko i Bajraktarević.

Utakmica Bosna i Hercegovina – Rumunija počinje večeras u 20:45 na stadionu „Bilino polje“ u Zenici. Selektor Barbarez poručuje da Zmajevi ulaze u meč bez kalkulacija i s jasnim ciljem osvajanja bodova,pišu Vijesti

Sastav Rumunije za večerašnji duel dostupan je na službenoj stranici N/FSBiH.


