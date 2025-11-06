Sarajevo ugostilo Vukovar i upisalo pobjedu

Za fudbalere Sarajeva nema vremena za odmor, pa su danas u Trening centru Butmir odigrali prijateljski susret protiv Vukovara. Utakmica je završena pobjedom domaćina rezultatom 2:1.

Izabranici Marija Cvitanovića upisali su trijumf, a prema informacijama sa zvanične stranice “Bordo” tima, golove su postigli ofanzivci Mihael Mlinarić i Karlo Butić.

U narednom, 15. kolu WWin lige Bosne i Hercegovine, Sarajevo će gostovati Rudaru u Prijedoru.

Sarajevo se nakon serije dobrih rezultata nalazi na četvrtoj poziciji, s bodom manje od gradskog rivala Željezničara.

