Selektor BiH: Spremni smo,za meč s Rumunijom

Svi treninzi i pripreme su do sada odrađeni kako treba. Jučer smo imali dva treninga – fokusirali smo se na taktičke detalje i psihološku spremu, a rad ćemo nastaviti i danas i sutra. Pripreme nisu samo ono što se dešava na terenu, već i razgovori i individualni rad s igračima. Po tom pitanju smo veoma zadovoljni”, izjavio je Barbarez.

Selektor je naglasio da tim ima jasan plan i ciljeve.

“Svi naši ciljevi su poznati, nema nikakvih tajni. Sve što smo planirali bit će primijenjeno u utakmici. To je jednostavno i jasno”, poručio je.

Govorio je o pritisku osvajanja bodova u posljednja dva kola. BiH može završiti na prvom, ali i na trećem mjestu.”Mi dobro znamo računicu, znamo šta znače i pobjede i porazi, ali znamo šta je plan. Život neće prestati nakon ove dvije utakmice, bavit ćemo se istim poslom kojim smo se bavili. Na ovom mjestu je privilegija imati pritisak i to je nešto što je normalan. Ko ne može izaći na kraj s tim, ne treba ni da se bavi ovim”, dodao je selektor.

Što se tiče rumunskog tima, Barbarez je pohvalio ekipu u globalu, ali i pohvalio selektora Mirceu Lucescua.

“Ja to gledam kroz cijeli tim. Naravno da vodimo računa o pojedinačnim igračima Rumunije, a rekao sam i prije prve utakmice da imaju veliki respekt. Znam kako su igrali posljednje Evropsko prvenstvo, pa mi je još draže bilo da pobijedimo prvu utakmicu. Što se tiče selektora Lucescua, svaka riječ je suvišna. Toliko uradio, toliko doživio. Igrati protiv takvih trenera je velika čast”, istakao je.

