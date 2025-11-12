Evo kad bi novi Junajtedov stadion od dvije milijarde eura trebao biti dovršen

Gradonačelnik šireg područja Manchestera, Andy Burnham, izrazio je nadu da će novi, spektakularni stadion Manchester Uniteda biti domaćin finala Svjetskog prvenstva za žene 2035. godine. Riječ je o projektu vrijednom više od dvije milijarde eura koji predviđa izgradnju stadiona sa 100.000 sjedećih mjesta, prozvanog “Wembley sjevera”, a koji bi trebao zamijeniti legendarni Old Trafford do 2030. godine, piše Goal.com.

Iza ambicioznog plana stoji suvlasnik kluba, Sir Džim Ratklif (Jim Ratcliffe). Prvi nacrti za stadion kapaciteta 100.000 gledatelja predstavljeni su još u ožujku 2024. godine, a cilj je da novi dom Crvenih vragova postane sportski simbol sjevera Engleske. Iako je vizija jasna, realizacija projekta teškog više od dvije milijarde eura ovisi o vanjskom financiranju.

Klub je priznao kako projekt ne može finansirati samostalno te će mu biti potrebna pomoć lokalnih i nacionalnih vlasti. Zbog toga Manchester United usko surađuje s Vijećem Trafforda, ističući kako će novi stadion donijeti značajne koristi lokalnoj zajednici koje nadilaze samo iskustvo na dan utakmice.

Cilj – finale Svjetskog prvenstva 2035.

Gradonačelnik Andy Burnham, koji je i član radne skupine za izgradnju stadiona, veliki je optimist. Vjeruje da bi projekt mogao biti dovršen u idućih pet godina te da bi bio spreman za najveće pozornice.

“Ako to stvarno pokrenemo, mislim da postoji prilično velika vjerojatnost da ćemo ugostiti FIFA Svjetsko prvenstvo za žene 2035. godine”, izjavio je Burnham za podcast The Added Time. “Zamislite finale na tom novom Old Traffordu. Bilo bi to nešto čemu bi se trebalo težiti, zar ne?”

Projekt na čekanju

Unatoč velikim ambicijama, radovi na dizajnu trenutno su pauzirani. Glavni razlog je potreba za dodatnim zemljištem oko postojećeg stadiona kako bi se smjestio objekt planiranih dimenzija. Glasnogovornik kluba objasnio je situaciju za The Mirror prošlog mjeseca.

“Iako Manchester United posjeduje značajan dio zemljišta oko Old Trafforda, ono nije sve u jednom, neprekinutom bloku. Kako bismo smjestili razmjere predloženog novog stadiona – uključujući nadstrešnicu – i izbjegli poremećaje postojećeg stadiona tijekom izgradnje, radimo na osiguravanju dodatnog zemljišta.

Uključeni smo u konstruktivne razgovore sa susjednim vlasnicima zemljišta i optimistični smo u pogledu postizanja obostrano prihvatljivih uvjeta u nadolazećim mjesecima.”

“Rani radovi na dizajnu namjerno su pauzirani dok ne budemo imali veću jasnoću o okupljanju zemljišta i zahtjevima navijača. Kao i kod drugih aspekata projekta, potičemo navijače da s oprezom tretiraju spekulativna medijska izvješća. Ostajemo uzbuđeni vizijom koju su iznijeli Foster + Partners za novi stadion u srcu šire regeneracije područja Old Trafforda.

Uvijek smo govorili da je ovo idejni dizajn, s detaljnijim arhitektonskim radovima koji će uslijediti. Iako želimo napredovati što je brže moguće, vremenski raspored ovisi o napretku u okupljanju zemljišta i financiranju, što ovisi o suradnji ključnih dionika.”

Forma momčadi u drugom planu

Dok se raspravlja o budućem domu, momčad Manchester Uniteda ima promjenjive rezultate u tekućoj sezoni 2025./26. Nakon velikih ulaganja u napad tijekom ljetnog prijelaznog roka, momčad trenera Amorima imala je loš početak sezone i borila se u donjem dijelu ljestvice Premier lige. Rano ispadanje iz Carabao kupa porazom od četvrtoligaša Grimsby Towna čak je pokrenulo pitanja o statusu menadžera.

Ipak, Amorimovi igrači su prošlog mjeseca uhvatili formu i zabilježili tri uzastopne pobjede protiv Sunderlanda, Liverpoola i Brightona. Uslijedili su remiji 2:2 s Nottingham Forestom i Tottenhamom, pa klub studenomsku reprezentativnu stanku dočekuje na sedmom mjestu ljestvice. Sljedeća utakmica na rasporedu je 24. novembra protiv Evertona.

