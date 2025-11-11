Fudbal

Rumuni u Zenicu vode i sveštenika: Da li će im pomoći?

Objavljeno prije 2 sata

Ideju za ovo dao je kontroverzni Điđi Bekali

Za četiri dana se u Zenici igra važna kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo između BiH i Rumunije.

Zmajevima trebaju dvije pobjede (tri dana poslije igramo s Austrijom) za direktan plasman.

Rumunija ima samo teoretske šanse za direktan plasman, no jasno je da u Zenicu neće doći s bijelom zastavom. Neće s bijelom zastavom, ali hoće sa sveštenikom.

Rumunski mediji objavili su da je kontroverzni vlasnik FCSB-a, Điđi Bekali (Gigi Becali), sveštenika doveo u kamp reprezentacije, a to je prihvatio selektor Mirčea Lučesku (Mircea Lucesku).


