Rumuni u Zenicu vode i sveštenika: Da li će im pomoći?

Za četiri dana se u Zenici igra važna kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo između BiH i Rumunije.

Zmajevima trebaju dvije pobjede (tri dana poslije igramo s Austrijom) za direktan plasman.

Rumunija ima samo teoretske šanse za direktan plasman, no jasno je da u Zenicu neće doći s bijelom zastavom. Neće s bijelom zastavom, ali hoće sa sveštenikom.

Rumunski mediji objavili su da je kontroverzni vlasnik FCSB-a, Điđi Bekali (Gigi Becali), sveštenika doveo u kamp reprezentacije, a to je prihvatio selektor Mirčea Lučesku (Mircea Lucesku).

Facebook komentari