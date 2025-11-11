Emir Karić emotivno: Hvala Austriji, ali kada je Barbarez zvao nisam sekundu razmišljao

Defanzivac Šturma iz Graza Emir Karić, koji je prvi put dobio poziv Sergeja Barbareza, obratio se javnosti.

– Ponosan sam što sam ovdje. Prvi dan je protekao odlično, svi su bili ljubazni Danas imamo novi trening i jedva čekam da sve krene – rekao je Karić na pitanje novinara za “Avaza”.

Naveo je da je odigrao dosta utakmica u austrijskog Bundesligi, ali da je ovo za njega posebno iskustvo.

– Možda je bilo malo umora, ali do utakmice s Rumunijom ima još nekoliko dana i siguran sam da ću tada biti maksimalno spreman — istakao je.

Naglasio je da je fokus da utakmici protiv Rumunije, a da ne razmišlja sada previše u Austriji.

Kaže da ga je poziv Barbareza iznenadio, ali da nije imao dileme.

– Iskreno, nisam očekivao poziv jer su ovo dvije važne utakmice i ekipa je već bila formirana. Ali kad me selektor Barbarez pozvao, nisam razmišljao ni sekunde. Bosna i Hercegovina je zemlja mojih roditelja i dio mog života. Rođen sam u Austriji i zahvalan sam toj zemlji, ali igrati za BiH je čast i ponos koji se ne može opisati – emotivan je bio Karić.

