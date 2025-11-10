Barbarez: Patriotizam nije lajk na Instagramu, ja sam dugo dio Fanaticosa

“Dobra pozicija, nadam se da ćemo spremni dočekati Rumuniju. Barišić neće biti spreman, neće nam se pridružiti, pukao mu je dio ligamenta. Što se tiče Radeljića, čitavu sedmicu smo bili u kontaktu, nije trenirao i nije bio spreman, nije ni sada spreman. U petak smo se čuli i rekli da ćemo ga zaobići, rekao mi je da će klub pokušati da igra, igrao je sinoć pod injekcijama”, rekao je Barbarez.

Rekao je da klubovi gledaju sebe.On niti jednom nije došao da nije bio povrijeđen. Vidjelo se i sinoć na utakmici, on treba vremena za sebe”, rekao je Barbarez.

On je dodao da što se tiče ostalih igrača, da mu je drago da pauziraju neku utakmicu.

“Dedić već igra treću utakmicu. Kolašinac je u momentu kada bi trebao početi igrati. Vidjeti ćemo šta se dešava na treningu. On nam je vrlo važan. Fali nam iskustva”, rekao je Barbarez.

On je komentarisao i situaciju sa ulaznicama za BH “Život Sergeja Barbareza se ne svodi na socijalne medije. Jedina stvar, ja sam čekao ovaj momenat. Ja se ne moram svima svidjeti, smeta mi kada ljudi sebi daju za pravo da govore kakav sam ja i šta sam trebao učiniti. To je emotivno za mene, nije lagano. Mislim da je Sergej Barbarez million puta dokazao koliko mu znači ova država i ovi navijači, to se nikada neće promijeniti,pišu Vijesti

A to što nisam na Instagramu stavio neki story. Onda me malo znate, malo me vrijeđaju. Čuo sam neke goste na medijima (op.a. Marko Topić), daje se prostora ljudima koji vrijeđaju, koji ne žele dobro ovoj reprezentaciji. Sergej Barbarez voli svoju državu, svoje navijače, pogotovo one najvjernije, to je vazda tako bilo. I tačka. I ja sam bio dugo dio te navijačke grupe, ne moram nosit majicu, niti pisati instagram story, da bih to dokazao”, rekao je Barbarez..

Facebook komentari