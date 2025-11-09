Njemačka bruji o Alajbegoviću: Leverkusen ga želi nazad, ali sada tri puta skuplje

Alajbegović je ovog ljeta napustio Bayer Leverkusen i potpisao za RB Salzburg, ali njegove sjajne partije u Austriji natjerale su “Apotekare” da razmisle o njegovom povratku.

Kako piše poznati novinar Florian Plettenberg s Sky Sporta, u Leverkusenu ozbiljno razmatraju opciju da aktiviraju klauzulu o ponovnoj kupovini. Ta klauzula im omogućava pravo prve kupovine po povoljnijim uslovima,pišu Vijesti

Zanimljivo je da je Leverkusen tokom ljeta prodao Alajbegovića za dva miliona eura, dok bi sada morao izdvojiti pet do šest miliona eura kako bi ga vratio u svoje redove.

Očito je da su u Bayeru shvatili koliko su izgubili odlaskom talentovanog ofanzivca, koji u Salzburgu briljira.

Do sada je postigao šest golova i upisao jednu asistenciju u svim takmičenjima, čime je privukao pažnju i drugih evropskih klubova.

Njemački mediji navode da bi mogući povratak Alajbegovića bio jedan od glavnih transfer poteza u narednom prelaznom roku, posebno ako Leverkusen odluči da brzo reaguje.

Facebook komentari