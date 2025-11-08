Prekinuta bajna serija Bajerna: Remi u Berlinu nakon 16 vezanih pobjeda

Poslije 16 vezanih pobjeda u svim takmičenjima Bajern je danas u 10. kolu Bundeslige remizirao na gostovanju u Berlinu kod Uniona. Bilo je 2:2.

Igrala se deseta minuta kada je poništen gol Ansahu, ali je u 27. minuti preko Doekija domaći tim stigao do prednosti.

Izjednačio je Bajern fantastičnim golom Diaza u 38. minuti.

Kada se očekivali da Bavarci krenu po preokret, Union je u 83. minuti drugim golom Doekija stigao do novog vodstva, ali u nadoknadi je poraza Bajern spasio ko drugi do Heri Kejn.

Rezultatom 6:0 Bajer je u Leverkusenu razbio Hajdenhajm, Hofenhajm je s 3:1 bio bolji od Lajpciga, dok su HSV i Borusija Dortmund podijelili bodove odigravši 1:1.

Od 18:30 sati pratiti ćemo duel Borusije Menhengladbah za koju nastupa Haris Tabaković i Kelna za koji igraju Denis Huseinbašić i Jusuf Gazibegović.

