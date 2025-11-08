Nastavlja se Wwin liga BiH: Derbiji u Sarajevu i Mostaru

Utakmicom između dobojske Sloge i Širokog Brijega danas će od 13:30 sati startati 14. kolo Wwin lige Bosne i Hercegovine.

Duel je to dvaju ekipa koje se nalaze u lošoj formi i ova je utakmica prilika za jedne i druge da iz nje izađu.

Sloga je u nizu od četiri vezana poraza, a Široki dva, a šanse su podjednake.

Pravi derbi ovog kola igra se večeras od 18:30 sati kada će na Koševu snage odmjeriti Sarajevo i Borac iz Banjaluke.

U prvom meču ova dva tima iz prvog dijela sezone Banjalučani su slavili sa ogromnih 5:1 i svakako da je bordo tim željan osvete rivalu.

Sarajevo za poraz ne zna još od gradskog derbija odigranog u septembru i sigurno da će sve učiniti da produže niz nepobjedivosti.

Sutra još jedan derbi. U Mostaru će od 15:15 Zrinjski dočekati Željezničar,pišu Vijesti

Plemići su ovog četvrtka doživjeli najteži poraz u svojoj historiji. Dynamo Kiev ih je razbio sa čak 6:0 i svakako da domaći tim želi popraviti utisak, baš kao i Plavi koji su u prošlom kolu izgubili na Grbavici od Veleža.

Osim tih mečeva, sutra će od 13 sati Rudar ugostiti Posušje, kao i Velež Radnika u 17:30 sati.

