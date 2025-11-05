Fudbal

Nova navijačka grupa reprezentacije BiH organizira proteste ispred Zetre zbog utakmice izraelske ekipe

Objavljeno prije 12 minuta

Protesti će biti održani ispred Zetre sutra u 18 sati, sat prije utakmice

Nova navijačka grupa fudbalske reprezentacije BiH BH Hooligans pozvala je na na okupljanje i mirne proteste zbog utakmice Hapoela i Dubaija u Sarajevu.

Protesti će biti održani ispred Zetre sutra u 18 sati, sat prije utakmice.

– Zašto ne igraju utakmicu negdje drugo nego baš u BiH i to glavnom gradu, građani BiH i Sarajeva su protiv toga i to ćemo jasno pokazati. BH Hooligans. Svi za jednog, jedan za sve – naveli su iz navijačke grupe.

Podsjećamo, građani su danas pokušali ući na sjednicu Vlade KS kako bi izrazili protest zbog održavanja ove utakmice, no specijalci su ih spriječili u tome.


