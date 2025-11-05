Džeko o smrti 11 osoba u Tuzli: Moju porodicu i mene duboko je potresla ova vijest

Kapiten fudbalske reprezentacije BiH Edin Džeko oglasio se povodom tragedije u Domu penzionera u Tuzli u kojoj je poginulo 11 osoba.

– Moju porodicu i mene, duboko je potresla vijest o tragediji u Domu penzionera u Tuzli. Iskreno suosjećamo s porodicama i prijateljima, koji su u ovoj strašnoj tragediji izgubili svoje najmilije. Neka vas u ovim nezamislivo teškim trenucima tješi sjećanje na vaše najmilije i snaga zajedništva svih koji dijele vašu bol. Niste sami — cijela zemlja tuguje s vama. Porodica Džeko – naveo je Džeko.

