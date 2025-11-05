Fudbal

Džeko o smrti 11 osoba u Tuzli: Moju porodicu i mene duboko je potresla ova vijest

2.7K  
Objavljeno prije 20 minuta

Iskreno suosjećamo s porodicama i prijateljima, koji su u ovoj strašnoj tragediji izgubili svoje najmilije

Kapiten fudbalske reprezentacije BiH Edin Džeko oglasio se povodom tragedije u Domu penzionera u Tuzli u kojoj je poginulo 11 osoba.

– Moju porodicu i mene, duboko je potresla vijest o tragediji u Domu penzionera u Tuzli. Iskreno suosjećamo s porodicama i prijateljima, koji su u ovoj strašnoj tragediji izgubili svoje najmilije. Neka vas u ovim nezamislivo teškim trenucima tješi sjećanje na vaše najmilije i snaga zajedništva svih koji dijele vašu bol. Niste sami — cijela zemlja tuguje s vama. Porodica Džeko – naveo je Džeko.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh