BH Fanaticosi uzvraćaju Zeljkoviću: “Podobni sestrić ne treba brojati, nego otići!”

U svom saopštenju, Fanaticosi su demantovali Željkovićeve navode, pojašnjavajući da se sistem grupne kupovine karata već godinama odvija na isti način – narudžbom koja se potvrđuje kod nadležne osobe, nakon čega se ukupan broj ulaznica množi s njihovom cijenom.

“Za ovu utakmicu tražili smo 600 ulaznica, ali smo dobili odbijenicu. Zašto bi ovaj meč bio izuzetak u odnosu na sve prethodne?“, navode Fanaticosi.

U nastavku su postavili i niz pitanja predsjedniku Saveza.

“Kako je Željković uopće došao do brojke od 868 ulaznica i prema kojim kriterijima? Jesu li provjeravali imena kupaca u bazi podataka? Kako neko može znati da li su osobe koje kupuju online članovi naše grupe? Ako navodno narušavamo kapacitet, zašto su i druge grupe odbijene, iako ne koriste istu tribinu kao mi – sjevernu?”, navode navijači.

Fanaticosi su u svom saopštenju predsjednika NSBiH nazvali „podobnim sestrićem“, aludirajući na njegovu rodbinsku povezanost s Miloradom Dodikom.

Ističu i da svaki građanin ima pravo da privatno kupi ulaznicu – bilo za sebe, prijatelje ili porodicu – te da to nema nikakve veze s grupnim zahtjevom koji su zvanično uputili Savezu,pišu Vijesti

“Ako je svaka ulaznica numerisana i vezana za ime i prezime kupca, zbog čega je naš zahtjev odbijen? Zar ne bi bilo lako uočiti eventualna dupliranja na spisku?“, pitaju Fanaticosi.

Na kraju, navijači poručuju da bi čelnici Saveza umjesto prebrojavanja navijača trebali razmišljati o ostavkama, podsjećajući da je zbog njihovog rada Savez već bio kažnjavan u više navrata.

Facebook komentari