BH Fanaticosi: Savez nam odbio prodati karte i zabranio koreografiju

Navijačka grupa nogometne reprezentacije BH Fanaticosi su objavili da je odbijen njihov zahtjev za kupovinu karata putem Nogometnog saveza BiH te da im je zabranjena koreografija na utakmici protiv Rumunije.

Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti.

– Svako ko prati reprezentacije Bosne i Hercegovine navikao je na huk BHFanaticosa s bilo koje lokacije u svijetu, kao i svakog grada u našoj državi. Tradicija Zenice, osim grupnih svjesnih bojkota, zvanično se prekida. Fudbalski savez, s kojim smo imali čisto poslovnu saradnju s ulaznicama koje su uvijek uredno plaćane, odlučio je odbiti sve iz našeg zahtjeva. Koreografija inspirisana motivima grupe za 25 godina prva je zabranjena zbog sigurnosnih izazova – papiri često znaju biti oštri i avioni tako napravljeni pomažu u desantu na protivnike.

BHF je zvanično nepoželjan od separatista, kriminalaca unutar Saveza i njihovih poslušnika. S druge strane, oni se neće zastidjeti da prođu ulicama pod plaštom lažnog patriotizma i brige za bolje sutra. Jesu li nas zaustavili? Nisu i neće nikad. Doći ćemo u Zenicu i gdje god drugo bude trebalo. Pozdrav svim ljudima koji vjeruju u naše namjere i koji znaju koji teret nosimo ovih 25 godina. I šakama, i srcima – naveli su BH Fanaticosi.

Facebook komentari