Jamalovom ocu ne smeta što ga sin izdržava: Sakupljam kutije i prodajem ih za osam centi po kilogramu

Mounir Nasraoui, otac španskog nogometaša Laminea Yamala, ponovo se našao u centru pažnje izjavama koje su izazvale različite reakcije budući da je poručio da mu ne smeta što ga sin finansijski izdržava.

Kako je 36-godišnjak istakao, on i dalje radi sakupljajući kartonske kutije u Barceloni, koje prodaje po cijeni od osam centi za kilogram.

“Kao i sada, kada hodam ulicama, i mrzim to da kažem, nekada sam tražio posao u građevinarstvu i nije bilo posla. Međutim, sada, ako tražite posao, daju vam posao, ali mladi ne žele raditi. Ono što treba uraditi je da ih ohrabrimo da rade i postanu neko, da ulože trud. Zaradit će, doći će vrijeme da zarade. Međutim, ako sjede besposleni, gube sve svoje vrijeme”, rekao je Nasraoui.

Potom se zahvalio sinu na svemu što je učinio za njega i porodicu, a onda otkrio čime se bavi i kako izgleda njegov svakodnevni život u Barceloni.

“Mnogi govore gluposti. Na primjer, zašto ne radim, zašto živim od sina… Pa, da, dobri ljudi. Hvala ti, sine moj, uvijek ću biti zahvalan. Živjet ću od tebe. Moj me sin ne mora voditi u starački dom, još uvijek mogu raditi. Sakupljam sve kartonske kutije u Barceloni i prodajem ih za osam centi po kilogramu”, dodao je Nasraoui.

Podsjetimo, Yamalov otac je često bio na meti kritika zbog svojih izjava i načina života, a svojevremeno je čak priznao da je bio navijač najvećeg Barceloninog rivala Real Madrida.

