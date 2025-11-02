Željezničar u derbiju dočekuje Velež

Prvi će na teren Posušje i Sarajevo, čiji duel počinje u 15:15 sati.

Obje ekipe prolaze kroz težak period – domaći su u grčevitoj borbi za opstanak, dok bordo tim pokušava uhvatiti priključak za vrh tabele.

Posušje je nedavno eliminisano iz Kupa BiH od Čelika, ali su u prvenstvu u prošlom kolu savladali Radnik pa poraz na Bilinom polju neće previše boljeti.

Derbi dana, ali i kola, igra se od 17:30 sati na Grbavici, gdje Željezničar dočekuje Velež.

Riječ je o duelu starih rivala koji uvijek donosi veliku tenziju, a sjećanja na njihov okršaj iz prvog dijela sezone još su svježa – Željezničar je slavio, a tada su padali crveni kartoni i suspenzije.

Večer će zatvoriti duel Borca i Sloge, koji počinje u 20:00 sati.

S obzirom na formu i međusobni omjer, Banjalučani su izraziti favoriti pa bi sve osim njihove pobjede bilo veliko iznenađenje.

Utakmice u direktnom prenosu pratite na TV Arena Sport i MYTV.

Raspored mečeva 13. kola WWin lige BiH:

Petak:

Radnik – Rudar Prijedor 2:1

Subota:

Široki Brijeg – Zrinjski 1:2

Nedjelja:

15:15 Posušje – Sarajevo (Arena 1 Premium)

17:30 Željezničar – Velež (MYTV)

20:00 Borac – Sloga (Arena 1 Premium,pišu Vijesti

Facebook komentari