Željezničar u derbiju dočekuje Velež

Prvi će na teren Posušje i Sarajevo, čiji duel počinje u 15:15 sati.
Obje ekipe prolaze kroz težak period – domaći su u grčevitoj borbi za opstanak, dok bordo tim pokušava uhvatiti priključak za vrh tabele.
Posušje je nedavno eliminisano iz Kupa BiH od Čelika, ali su u prvenstvu u prošlom kolu savladali Radnik pa poraz na Bilinom polju neće previše boljeti.
Derbi dana, ali i kola, igra se od 17:30 sati na Grbavici, gdje Željezničar dočekuje Velež.
Riječ je o duelu starih rivala koji uvijek donosi veliku tenziju, a sjećanja na njihov okršaj iz prvog dijela sezone još su svježa – Željezničar je slavio, a tada su padali crveni kartoni i suspenzije.
Večer će zatvoriti duel Borca i Sloge, koji počinje u 20:00 sati.
S obzirom na formu i međusobni omjer, Banjalučani su izraziti favoriti pa bi sve osim njihove pobjede bilo veliko iznenađenje.
Utakmice u direktnom prenosu pratite na TV Arena Sport i MYTV.
Raspored mečeva 13. kola WWin lige BiH:
Petak:
Radnik – Rudar Prijedor 2:1
Subota:
Široki Brijeg – Zrinjski 1:2
Nedjelja:
15:15 Posušje – Sarajevo (Arena 1 Premium)
17:30 Željezničar – Velež (MYTV)
20:00 Borac – Sloga (Arena 1 Premium,pišu Vijesti