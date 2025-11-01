Štimac utrčao na teren da se obračuna sa sudijom, nakon crvenog kartona sjeo među navijače – na pressici se svađao s novinarom

Iako su Plemići upisali važna tri boda, trener Igor Štimac nije krio nezadovoljstvo – ne zbog igre, već zbog, kako kaže, “uništenog fudbala”.

“Fudbal je uništen” – Štimac proključao nakon meča

U izjavi za Arenu Sport, hrvatski stručnjak je iskreno priznao da njegov tim nije bio bolji rival sve do trenutka kada je protivnik ostao s igračem manje:

“Igračima jedne i druge ekipe kapa do poda. Nažalost, s treće strane je uništen fudbal.

Kao treneru, ne bi mi bilo krivo da je Široki ostao s punim kadrom cijelu utakmicu. Dok su bili s 11 na terenu, bili su bolji od nas i zaslužili su više iz ove utakmice nego mi.

Mi smo se trznuli tek kad smo ostali s igračem više”, rekao je Štimac, a potom dodao,piše N1

“Druga stvar koja me naljutila – što nam je danas uništen fudbal.”

Isključenje u nadoknadi – Štimac poslan na tribine

U samom finišu susreta, Štimac je isključen nakon burne reakcije na odluku glavnog sudije Luke Bilbije.

Nakon što je arbitar dosudio prekršaj u korist Širokog Brijega, trener Zrinjskog je verbalno napao sudiju, zbog čega je prvo opomenut žutim kartonom.

Pošto se nije zaustavljao i nastavio raspravu, Bilbija mu je pokazao drugi žuti, odnosno crveni karton, te ga poslao na tribine.

Izlazeći sa terena, Štimac je gestikulacijom pokazao na obraz, što su kamere zabilježile, a scena je izazvala brojne komentare među navijačima i analitičarima.Široki poveo, pa ostao s igračem manje – Zrinjski okrenuo rezultat

Domaći Široki Brijeg prvi je došao do vodstva, ali je nakon isključenja igrača pretrpio pad u igri.

Zrinjski je iskoristio brojčanu nadmoć i u drugom poluvremenu preokrenuo rezultat, došavši do prvog trijumfa na Pecari nakon devet i po godina.

Iako je pobjeda bila značajna, atmosfera nakon meča bila je sve samo ne slavljenička.

Osim isključenja trenera, zabilježena je i verbalna rasprava Štimca s jednim od novinara, koju je završio rugajući se i napuštajući press salu.

Derbi s gorčinom – pobjeda u sjeni kontroverzi

Umjesto da se priča o povratku Zrinjskog na pobjedničke staze u derbijima, fokus je ponovo prebačen na suđenje i ponašanje trenera.

Štimčeve riječi “fudbal je uništen” odzvanjale su Pecarom i jasno pokazale koliko je nezadovoljstvo veliko – čak i nakon trijumfa.

Facebook komentari