Velež teško protiv Majevice, Rudar do vrha napunio mrežu BSK-a

Nakon Sarajeva, prolaz u osminu finala Kupa BiH osigurali su i Velež, Široki Brijeg i Rudar Prijedor.

Tino Blaž Lauš je bio junak Veleža koji je s 1:0 slavio na gostovanju kod Majevice.

Široki Brijeg je s 3:1 nakon proekreta slavio na gostovanju kod Gradine.

Eldar Mulaosmanović je pogodio u 41. minuti za vodstvo domaćina, ali Jelavić dva puta, Rodrigez i Delić su u drugom poluvremenu kreirali preokret gostiju s Pecare.

S čak 7:0 Rudar Prijedor je u Banjoj Luci slavio protiv BSK-a. Živković, Gutierez i Savanović su pogađali u prvom, te opet Savanović, Kocić i Misimović dva puta u drugom poluvremenu.

Laktaši su također prošli slavivši protiv Zvijezde 09 3:1, a od 18 sati pratiti ćemo duel GOŠK-a i Tuzla Sitija.

