Sergej Barbarez odabrao igrače za Rumuniju i Austriju

Zmajevi će 15. novembra na „Bilinom polju“ u Zenici dočekati selekciju Rumunije, a tri dana poslije će na „Ernst-Happel“ stadionu u Beču gostovati selekciji Austrije.Barbarez je o spisku i predstojećim utakmicama rekao:

“Očekuju nas važne utakmice koje će donijeti konačan epilog ovih kvalifikacija. Veoma smo motivisani pred okupljanje i utakmice koje mogu mnogo toga da nam donesu. Imamo šansu da napravimo nešto veliko, šansu koju smo sami stvorili i zaslužili. Raduje nas povratak Seada Kolašinca nakon duže pauze koju je imao. Vjerujem da će biti spreman jer je on igrač koji veoma bitan za naš tim.

Poslije povrede se vraća i Arjan Malić koji je već pokazao da se možemo i na njega osloniti, a odlučili smo da vratimo u reprezentaciju i Amira Hadžiahmetovića.

Uz to imamo i jednog debitanta, Emira Karića kojeg smo pratili duže vrijeme,pišu Vijesti

Sve u svemu, očekujem od ova 24 igrača da odgovore zadatku na najbolji način, a siguran sam da i oni sa velikim ambicijama i SAMOPOUZDANJEM dočekuju važne utakmice sa Rumunijom i Austrijom.“

Sergej Barbarez će press konferenciju održati 10. novembra u 13:00 sati u prostorijama NS/FS BiH u Sarajevu.

