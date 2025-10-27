Manijaci najavili invaziju na Tuzlu: Nema izgovora

U utakmici 1/16 finala Kupa BiH u srijedu se od 20:15 sati na Tušnju igra utakmica Sloboda – Željezničar.

Ovaj meč označen je kao derbi ove faze takmičenja i nema sumnje da će i tribine biti jako dobro popunjene.

Najvatreniji navijači sarajevskog tima, Manijaci, najavili su invaziju na Tuzlu, s njihovu poruku prenosimo u cjelosti:

– U srijedu idemo u pohod na Kup Bosne i Hercegovine. Prva prepreka je tuzlanska Sloboda i očekujemo masovan odziv navijača kako bi prošli prvu stepenicu i prošli dalje u osminu finala. Utakmica se igra u večernjem terminu, pa stoga nema izgovora da ne napunimo gostujući sektor na Tušnju.

Za ovo gostovanje neće biti organizovanog prijevoza te će svako moći ići u svom aranžmanu. Utakmica se igra u srijedu s početkom u 20:15. Cijena karata bit će objavljena naknadno.

SVI U TUZLU, KUP JE NAŠ!

