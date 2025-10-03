Barbarez objavio spisak za Rumuniju i Austriju: Jedno novo ime, Hadžiahmetović vraćen u reprezentaciju

Zmajevi će 15. novembra na „Bilinom polju“ u Zenici dočekati selekciju Rumunije, a tri dana poslije će na „Ernst-Happel“ stadionu u Beču gostovati selekciji Austrije.

Selektor Sergej Barbarez u ovim susretima računa na 24 igrača, a kompletan spisak možete pročitati u nastavku:

Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić, Sead Kolašinac, Emir Karić, Amar Dedić, Arjan Malić, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Dennis Hadžikadunić, Stjepan Radeljić, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Armin Gigović, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Samed Baždar, Edin Džeko i Haris Tabaković.

Novo ime na spisku je Emir Karić, igrač Šturma, a nakon dugo vremena selektor je u reprezentaciju vratio Amira Hadžiahmetovića.

Pretpozive su dobili Luka Menalo, Adrian Leon Barišić, Ifet Đakovac, Dino Beširović, Dario Šarić, Nail Omerović i Riad Bajić.

Barbarez je o spisku i predstojećim utakmicama rekao:

– Očekuju nas važne utakmice koje će donijeti konačan epilog ovih kvalifikacija. Veoma smo motivisani pred okupljanje i utakmice koje mogu mnogo toga da nam donesu. Imamo šansu da napravimo nešto veliko, šansu koju smo sami stvorili i zaslužili. Raduje nas povratak Seada Kolašinca nakon duže pauze koju je imao. Vjerujem da će biti spreman jer je on igrač koji veoma bitan za naš tim. Poslije povrede se vraća i Arjan Malić koji je već pokazao da se možemo i na njega osloniti, a odlučili smo da vratimo u reprezentaciju i Amira Hadžiahmetovića. Uz to imamo i jednog debitanta, Emira Karića kojeg smo pratili duže vrijeme. Sve u svemu, očekujem od ova 24 igrača da odgovore zadatku na najbolji način, a siguran sam da i oni sa velikim ambicijama i samopouzdanjem dočekuju važne utakmice sa Rumunijom i Austrijom.

Sergej Barbarez će press konferenciju održati 10. novembra u 13:00 sati u prostorijama NS/FS BiH u Sarajevu.

