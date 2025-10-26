Počela najskuplja utakmica u historiji fudbala

Real Madrid i Barcelona ulaze u ovaj duel kao vodeći timovi La Lige, a madridski klub trenutno ima dva boda prednosti nakon devet odigranih kola.Barcelona je pobijedila u tri od posljednja četiri El Clasica pa domaći imaju imperativ i da se osvete.

Glavni sudija današnje utakmice je Cesar Soto Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Valverde, Vinicius, Camavinga, Tchouameni, Guler, Mbappe i Bellingham.Barcelona: Szczesny, Balde, Garcia, Cubarsi, Kounde, Lopez, De Jong, Pedri, Rashford, Torres i Yamal.Najskuplja utakmica ikad

Sudar Real Madrida i Barcelone danas na Santiago Bernabeu ući će u historiju kao najskuplja utakmica ikada. Naime, kombinovana vrijednost početnih sastava iznosi nevjerovatnih 1,77 milijardi eura:

Courtois (20 miliona), Carvajal (8 miliona), Militao (30 miliona), Huijsen (70 miliona), Carreras (50 miliona); Tchouaméni (75 miliona), Güler (60 miliona), Valverde (130 miliona); Bellingham (180 miliona), Vinicius (150 miliona) i Mbappé (180 miliona).Barcelonina početna postava vrijedi oko 736 miliona eura i toPedrija (140 miliona), LamineaYamala (200 miliona) i Cubarsíja (80 miliona),pišu Vijesti

