Čolpa: Promjene rukovodstva FSKS još uvijek nisu pravosnažno registrovane kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo

Objavljeno prije 33 minute

Riječ je o nepravednim napadima koji nisu zasnovani na činjenicama, već na ličnim i interesnim motivima pojedinaca, kaže on

– Riječ je o nepravednim napadima koji nisu zasnovani na činjenicama, već na ličnim i interesnim motivima pojedinaca koji žele izvršiti pritisak na zaposlene u Savezu. Kao dugogodišnji službenik koji savjesno obavlja svoj posao, uvijek sam djelovao isključivo u skladu sa zakonom, Statutom Saveza i odlukama nadležnih institucija.

Podsjećam da promjene rukovodstva FSKS još uvijek nisu pravosnažno registrovane kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, te da sekretarijat Saveza u takvim okolnostima ne može postupati po novim nalozima tijela koja nisu upisana u registar. Sve dok to rješenje ne bude doneseno, obavezni smo postupati isključivo po slovu zakona.

Nažalost, kontinuirani pritisci i neosnovane optužbe narušili su moje zdravstveno stanje, zbog čega sam trenutno na opravdanom bolovanju.

Uprkos svemu, ostajem dosljedan principima profesionalnosti, transparentnosti i zakonitosti. Očekujem da se svi koji djeluju u okviru Saveza ponašaju odgovorno, bez ličnih obračuna i pritisaka na zaposlene.

Vjerujem da će institucije prepoznati i zaštititi one koji rade u skladu sa zakonom i savješću, a ne u interesu pojedinaca. Moj cilj ostaje isti — da se poštuje zakon i da fudbal bude čist i fer – saopćeno je.


