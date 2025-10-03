Ubijen jedan od ključnih ljudi kiparskog nogometa

Kiparsku javnost jutros je potresla vijest o ubistvu Stavrosa Demosthenousa, poznatog nogometnog radnika i biznismena koji je posljednjih godina postao jedno od najglasnijih imena kada je riječ o zahtjevima za reformu tamošnjeg nogometa.

Prema informacijama policije, brutalni napad dogodio se jutros neposredno prije 10 sati. Demosthenous (49) je bio u svom automobilu marke Rolls-Royce kada je, prema svjedocima, nepoznati napadač na motociklu otvorio vatru na njega na autoputu u Limassolu. Uprkos brzoj reakciji hitnih službi, preminuo je na mjestu događaja.

Policija je blokirala dio autoputa dok traje uviđaj, a motiv ubistva za sada nije poznat.

Demosthenous je godinama bio aktivan u kiparskom nogometu, najprije kao vlasnik prvoligaša Arisa iz Limassola, a kasnije i kluba Karmiotissa. Iako se nikada nije kandidovao za predsjednika Nogometnog saveza Kipra, bio je jedan od najoštrijih kritičara njegovog rada i zagovarao „novu krv“ u domaćem fudbalu.

Njegova smrt izazvala je šok širom Kipra, a kao znak žalosti otkazane su i današnje utakmice, uključujući i meč između Karmiotisse i ASIL-a, koji je bio zakazan za popodne.

Facebook komentari