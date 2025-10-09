Večeras bismo mogli dobiti prvu evropsku selekciju na Svjetskom prvenstvu

Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. godine igrati u Kanadi, SAD i Meksiku biti će prvo s 48 reprezentacija.

Osim tri zemlje domaćina, do sada su plasman ostvarile reprezentacije 19 zemalja s nekoliko različitih kontinenata.

Večeras bismo mogli dobiti i prvi evropski tim koji će zvanično osigurati učešće na Mundijalu.

Radi se o selekciji Portugala koja je u grupi F maksimalna s devet bodova iz tri utakmice.

Računica je jasna, u slučaju da večeras pobijedi Mađarsku na domaćem terenu uz uslov da Armenija ne slavi protiv Irske u Dablinu, Portugal je osigurao plasman dva kola prije kraja kvalifikacija.

U tom slučaju preostali timovi iz grupe ne bi imali ni matematičke šanse za prvo mjesto, dok bi ostali u borbi za drugo koje vodi u baraž.

Obje prethodno spomenute utakmice igraju se s početkom od 20.45 sati po centralnoevropskom računanju vremena.

Podsjetimo da je jako blizu plasmana na Mundijal i Hrvatska koja u grupi L ima 16 bodova i u preostale dvije utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore biti će joj dovoljan bod za čekiranje karte koja vodi preko Atlantika idućeg ljeta.

Hrvatska: Osvajala medalje na prethodna dva Mundijala. Rezultati.com

Pored pomenuta tri domaćina, do sada su učešće na Svjetskom prvenstvu ostvarile selekcije Japana, Irana, Uzbekistana, Južne Koreje, Jordana, Australije, Argentine, Brazila, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbije, Paragvaja, Maroka, Tunisa, Egipta, Alžira, Gane, Zelenortskih Ostrva (Kape Verde) i Novog Zelanda.

Facebook komentari