Stojković zvanično ponudio ostavku nakon poraza od Albanije: Neću sigurno putovati na Andoru

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi rekao je nakon poraza u Leskovcu od Albanije da je ponudio ostavku.

– Da vam kažem, već sam obavio razgovor sa predsjednikom i generalnim sekretarom. Ponudio sam moju ostavku, naravno. Tako da, ovaj poraz nisam očekivao i to sa ekipom koja je glavni rival, preuzimam odgovornost, jedini sam krivac. Tako da, što se toga tiče nemojte brinuti, žao mi je što smo izgubili utakmicu. Ali to je tako u sportu i u životu i u fudbalu, ali bit će vremena da pričamo o drugim stvarima. Neko kao odgovorno lice, to sam sigurno ja, pokazao sam mnogo puta. Ponudio sam moju ostavku – rekao je Stojković.

Prokomentirao je i predstojeći meč protiv Andore.

– Što se tiče vremena, specifično je. Ne putujem ja, mislim da je potpuno iracionalno da putujem sa ekipom. To sam rekao, rekao sam da ne idem za Andoru. Utakmicu će voditi prvi pomoćnik Gorak Đorović. Pretpostavljam da će i oni nešto reći po tom pitanju, ne sada, već sutra sigurno. Sve je to život, ne treba praviti dramu oko toga – zaključio je Stojković.

