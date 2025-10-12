Fudbal

Zmajevi večeras protiv Malte: Prilika za Barbareza da testira nove adute

Objavljeno prije 1 sat

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se na Malti, gdje se priprema za prijateljski susret protiv domaće selekcije koji će biti odigran večeras u Valletti.

Zmajevi su već odradili dva treninga – oni koji su igrali veći broj minuta protiv Kipra radili su lakši, regeneracijski trening, dok su ostali igrači trenirali punim intenzitetom.

U ekipi neće biti mladog defanzivca Tarika Muharemovića, koji je zadobio povredu u duelu s Kiprom i neće biti na raspolaganju za naredni meč.

S druge strane, pozitivna vijest za selektora Sergeja Barbareza je povratak Esmira Bajraktarevića u trenažni proces. On se pridružio ekipi nakon što je prebolio lakšu povredu ruke.

Jučer su održane zvanične medijske aktivnosti reprezentacije BiH na Nacionalnom stadionu u Ta’ Qali, a isti dan u 18:00 održan je i drugi trening.

Utakmica s Maltom dolazi u terminu bez kvalifikacionih obaveza za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, pa će selektori obje selekcije iskoristiti priliku da isprobaju taktičke opcije i pruže šansu igračima koji se rjeđe nalaze u startnoj postavi.

Za reprezentaciju BiH, ovo je još jedna prilika da se dodatno uigra tim i provjeri širi kadar, posebno nakon remija s Kiprom (2:2).

Susret s Maltom počinje večeras u 19:00 sati na Nacionalnom stadionu u Valletti.


