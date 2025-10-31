Jamal odveo djevojku na romantično putovanje u Hrvatsku privatnim helikopterom

Dok reprezentacije igraju kvalifikacione utakmice, mladi fudbaler Barselone Lamine Jamal iskoristio je pauzu da se odmori u društvu argentinske pjevačice Niki Nikol. Jamal se oporavlja od lakše povrede, a slobodno vrijeme provodi na romantičnom putovanju.

Pjevačica je na svom Instagramu objavila snimak na kojem se njih dvoje voze privatnim helikopterom iznad Kornata u Hrvatskoj, a njihovi osmijesi jasno pokazuju koliko uživaju zajedno. Ova objava praktično je potvrdila njihovu bliskost, iako se o njihovom odnosu već ranije nagađalo.

Šesnaestogodišnji Jamal, koji je postao jedan od najmlađih debitanata u historiji Barselone, trenutno je van terena zbog povrede prepona i neće igrati za Španiju u predstojećim mečevima kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Iako se nada da će se oporaviti do El Clasica protiv Real Madrida, izvjesnije je da će propustiti i naredni meč Barselone protiv Girone.

S druge strane, Niki Nikol je jedno od najpoznatijih imena mlađe muzičke generacije u Latinskoj Americi, pa njihov zajednički odmor privlači veliku pažnju javnosti.

