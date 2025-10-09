FIFA drakonski kaznila Fudbalski savez BiH

Kazna se odnosi na kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. godine protiv San Marina (6. septembra u Serravalleu) i Austrije (9. septembra na Bilinom polju).

Za gostujući susret protiv San Marina, FIFA je Savezu izrekla kaznu od 34.500 franaka (oko 72.000 KM) zbog neprimjerenog ponašanja navijača – bacanja predmeta, upotrebe pirotehnike i isticanja poruka koje se, prema FIFA-inim pravilima, smatraju neprihvatljivima na sportskim događajima.

Kada je riječ o utakmici protiv Austrije u Zenici, Savez je kažnjen zbog rasističkih i diskriminatornih ispada, kao i propusta u oblasti sigurnosti i kontrole pirotehnike. FIFA je zabilježila i neprimjerene gestove te poruke na tribinama,pišu Vijesti

Zbog ovih prekršaja NS BiH mora platiti dodatnih 20.000 franaka (oko 42.000 KM) te sprovesti plan prevencije s ciljem sprječavanja sličnih incidenata u budućnosti, navodi se na službenoj stranici FIFA-e.

Podsjećamo, prošlog mjeseca FIFA je već sankcionisala FSBiH sa 38.000 KM zbog nepravilnosti tokom domaće utakmice protiv San Marina.

Inače, Zmajevi večeras od 20:45 igraju meč u kvalifikacijama za plasman na SP protiv selekcije Kipra u Limassolu.

