Sjećate li se kako smo uz Halida slavili brojne pobjede: Jusuf Nurkić podsjetio na legendaran trenutak

Odlazak Halida Bešlića duboko je pogodila cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali uspomene na njegove pjesme i trenutke zajedništva koje je stvarao zauvijek ostaju. Njegova muzika godinama je spajala ljude, a jedan od najdirljivijih primjera toga dogodio se tokom Eurobasketa 2022, kada je košarkaška reprezentacija BiH slavila pobjede uz njegove stihove.

Nakon velike pobjede nad tadašnjim aktuelnim evropskim prvakom Slovenijom (97:93), slavlje naših reprezentativaca iz Lanxess Arene u Kelnu nastavilo se i u autobusu.

Atmosfera je tada bila na visini, a vrhunac je uslijedio kada je Jusuf Nurkić putem videopoziva uključio upravo Bešlića.

Uz smijeh, šale i srdačne riječi, reprezentativci su zajedno s Halidom zapjevali njegovu pjesmu “Pamtit ću te”.



Gotovo cijeli tim pjevao je iz srca. Na kraju videa, kroz smijeh i oduševljenje, čulo se jasno: “Volimo te, Halide!”

Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je jučer u 72. godini života.

Večeras, u čast Halidu, ispred Doma mladih u Sarajevu s početkom u 19 sati bit će organizovano okupljanje građana. Pozvani su svi koji žele odati počast da ponesu gitare, razglase, bubnjeve i pjesmu.

Komemoracija će se održati u ponedjeljak, 13. oktobra, u Narodnom pozorištu Sarajevo s početkom u 11 sati. Dženaza će biti klanjana istog dana u 13.30 sati u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a ukop će uslijediti u 15 sati na gradskom groblju Bare.

