Emir Spahić se oprostio od Halida Bešlića: Nisam ni slutio da će mi ovo biti posljednji tvoj poljubac

Direktor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić oprostio se od legendarnog pjevača Halida Bešlića emotivnom porukom objavljenom na društvenim mrežama.

– Bili smo se dogovorili da ti častiš ručkom kad se vratimo s Kipra, brate – napisao je Spahić, dodajući:

– Nisam ni slutio da će mi ovo biti posljednji tvoj poljubac. Da ti Allah dragi podari širok džennet, a porodici sabur.

Podsjetimo, Halid Bešlić, jedan od najpoznatijih izvođača narodne muzike u Bosni i Hercegovini i regionu, preminuo je danas u 72. godini života, nakon kratke borbe s teškom bolešću.

Facebook komentari