Ono što je Barcelona večeras uradila nije viđeno 126 godina

Barcelona je večeras u drugom kolu Lige prvaka na domaćem terenu poražena od PSG-a rezultatom 1:2.

Tores je doveo domaći tim u vodstvo, da bi Majulu u 38. minuti vratio stvari na početak.

Pred kraj utakmice je Ramos donio sva tri boda gostima iz Pariza, ali Barcelona je svejedno ispisala historiju.

Barcelona je stigla do 45 uzastopnih utakmica u kojima je uspjela postići barem jedan gol i nadmašila rekord postavljen prije 81 godine od 44 utakmice.

Ovo je prvi put da je katalonski klub postigao takav podvig od 1899. godine kada je osnovan.

Serija je počela 21. decembra, nakon poraza od 1:2 od Atletiko Madrida u Primeri.

