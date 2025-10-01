Feđa Dudić preuzeo Maribor: “Odmah sam znao da želim prihvatiti ponudu”

NK Maribor je zvanično potvrdio da je Feđa Dudić, 42-godišnji trener iz Sarajeva, imenovan za novog šefa stručnog štaba kluba. Potpisao je ugovor do ljeta 2027. godine.

– Feđa je i dalje među mlađim trenerima, ali već ima veliko iskustvo i više od 190 utakmica kao šef stručnog štaba. U dosadašnjem radu pokazao je da zna kako podići ekipu u teškim trenucima i postaviti temelje za dugoročni razvoj. Vjerujemo da će svojim radom, energijom i napadačkim stilom igre brzo osvojiti i naše navijače – izjavio je predsjednik kluba Acun Ilicali prilikom predstavljanja novog trenera.

Dudić je najveći dio igračke karijere proveo u Bosni i Hercegovini, nastupajući za Sarajevo, Željezničar i Travnik, gdje je 2009. postao najbolji strijelac Premijer lige BiH.

Igrao je i u Hrvatskoj, gdje je sa Zagrebom osvojio titulu prvaka, dok je s Varaždinom stigao do finala Kupa.

Trenersku karijeru započeo je u GOŠK-u iz Gabele, a najveće uspjehe ostvario je s Veležom, s kojim je nakon 33 godine izborio Evropu i osvojio Kup BiH 2022. godine. Vodio je i Sarajevo, a zatim Radnički Kragujevac, kojeg je preuzeo dok je tim bio posljednji na tabeli, a sezonu završio na historijskom 5. mjestu i izborio nastup u Evropi.

Po dolasku u Maribor, Dudić je istakao zadovoljstvo:

– Ovo je veliki korak naprijed u mojoj karijeri. Odmah sam znao da želim prihvatiti ponudu Maribora. Iza mene je nekoliko odbijenih ponuda, ali za Maribor nisam imao dilemu. Dolazim motiviran, spreman da upoznam ekipu i da zajedno gradimo tim. Navijači mogu očekivati napadački nogomet, ali s čvrstom i kontrolisanom odbranom – rekao je Dudić.

Dudić će ekipu upoznati na prvom treningu u srijedu popodne, dok ga premijera na klupi očekuje u subotu, u domaćem meču protiv Domžala na stadionu Ljudski vrt.

