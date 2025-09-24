Dino Beširović dobio poziv Sergeja Barbareza!

Haris Hajradinović zbog povrede neće biti u konkurenciji za predstojeće utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Stoga je selektor Sergej Barbarez uputio naknadni poziv, a on je otišao u ruke Dine Beširovića.

Beširović je rođen 31. januara 1994. godine, a za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 4 utakmice.

Inače, Dino Beširović je 31-godišnji veznjak i član švedskog AIK-a.

Rođen je u Portugalu gdje je i počeo karijeru igrajući za Leisoes, Akademiko i Vizeu, da bi potom u BiH nastupao za Priluk i Radnik, potom splitski Hajduk, te mađarski Mezokovesz.

Facebook komentari