Crvena porodica: Rahimić na klupi Veleža

Objavljeno prije 50 minuta

Uprava Veleža intenzivno traži nasljednika Gorana Sablića, a prema informacijama koje imamo, klupu će u narednim susretima preuzeti Ibro Rahimić.

Meho Kodro koji ima status pridruženog člana Uprave je imao značajnu ulogu u dovođenju Sablića na klupu što se ispostavilo kao potpuni promašaj.Prioritet nam je prva ekipa i tu smo uložili mnogo energije. Vrijeme će pokazati da smo doveli dobrog trenera. Ekipu sklapamo i mislim da će biti dobra i kompetitivna – poručio je Kodro na predstavljanju Sablića.

Ibro Rahimić sada je, po svemu sudeći, izbor predsjednika FK Velež Admira Rahimića,piše Mostar.live

Hoće li ova porodična kombinacija donijeti uspjeh – znacemo ubrzo.


