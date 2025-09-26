Irfan Peljto sudi otvaranje Svjetskog prvenstva u Čileu

Naime, najbolji bh. sudija Irfan Peljto dobio je veliku čast da dijeli pravdu na utakmici otvaranja turnira između domaćina Čilea i Novog Zelanda, u okviru grupe A.

Peljtu će na terenu pratiti njegovi provjereni pomoćnici, Senad Ibrišimbegović i Davor Beljo, dok će u ulozi četvrtog sudije biti Amerikanac Joseph Dickerson.

Utakmica se igra u Santijagu, s početkom u 20 sati po lokalnom vremenu (01:00 po srednjoevropskom). Istog dana, prije meča otvaranja, u istoj grupi snage će odmjeriti Japan i Egipat, a njihov duel zakazan je za 17 sati po lokalnom vremenu,pišu Vijesti

Peljto, koji je nedavno sudio i mečeve Lige prvaka, ovim imenovanjem još jednom potvrđuje status jednog od najboljih sudija u regionu i šire. Njegovo odsustvo s domaćih terena u narednom kolu WWin lige objašnjava se upravo ovim angažmanom na velikom međunarodnom takmičenju.

Bosanskohercegovačka sudijska trojka time će ponosno predstavljati našu zemlju na smotri najboljih mladih fudbalera svijeta.

