Oglasio se FK Sarajevo i stao u kraj svim nagađanjima!

Nakon što se podigla velika prašina oko toga da li će B tim FK Sarajevo igrati u ligi KS, sada se o svemu oglasio i sam klub saopštenjem koje prenosimo u cjelosti:

– U vezi s raspravama o eventualnom učešću B tima FK Sarajevo u kantonalnoj ligi, želimo obavijestiti javnost da B tim FK Sarajevo nema namjeru igrati u tom takmičenju.

Nakon dodatnih napora uloženih u razvoj B tima u proteklom periodu i detaljne stručne analize, zaključeno je da kantonalna liga, uz dužno poštovanje svim njenim učesnicima, ne može ponuditi nivo takmičarskog intenziteta i profesionalnog ambijenta koji je potreban našim igračima.

Prioritet FK Sarajevo jeste da naš B tim nastupa u drugom rangu takmičenja u Bosni i Hercegovini ili, ukoliko to nije realno, a okolnosti i razvojni planovi to zahtijevaju, na nekom drugom tržištu koje pruža odgovarajuće uslove za rast i napredak. To je jedini okvir koji ima smisla za klub naših ambicija i vizije.

Ovim putem zahvaljujemo svima koji razmišljaju o dobrobiti B tima FK Sarajevo, ali istovremeno jasno stavljamo do znanja da ime FK Sarajevo neće biti predmet bilo čijih unutrašnjih borbi ili dnevno-političkih interesa. Naš jedini interes jeste razvoj kluba, igrača i bosanskohercegovačkog fudbala na višem nivou.

