Dokle više, ljudi: Svjetsko prvenstvo 2030. godine sa 64 reprezentacije?

Svjetsko prvenstvo 2026. godine u Kanadi, SAD i Meksiku biti će prvo u historiji s 48 reprezentacije.

Čini se da tu nije kraj. Mundijal 2030. godine mogao bi brojati čak 64 selekcije.

Predsjednik FIFA-e Đani Infantino sastao se u Njujorku s predsjednikom Južnoameričke nogometne konfederacije (CONMEBOL), Alehandrom Domingezom, kako bi razgovarali o proširenju Svjetskog prvenstva na 64 tima 2030. godine.

List La Nacion je naveo da je Infantino organizovao ovaj sastanak i da podržava plan južnoameričkih zvaničnika.

Ako FIFA odobri prijedlog za novo proširenje, stvorio bi se turnir sa 128 utakmica , što je dvostruko više od 64 utakmice koje su igrane od 1998. do 2022. godine na završnim turnirima.

Svjetsko prvenstvo 2030. godine domaćin će biti šest nacija raspoređenih na tri kontinenta. Turnir će zajednički organizirati Maroko, Portugal i Španija.

Međutim, kako bi obilježila stogodišnjicu prvog Svjetskog prvenstva, FIFA je odlučila održati utakmicu u Urugvaju, zemlji domaćinu prvog izdanja 1930. godine, dok će Argentina i Paragvaj biti domaćini po jedne utakmice.

Na sastanku su bili prisutni i predsjednici federacija Argentine i Urugvaja, kao i predsjednici Paragvaja, Santiago Penja, i Urugvaja, Jamandu Orsi.

Ovo je prvi put da su čelnici CONMEBOL-a direktno predstavili ovaj prijedlog Infantinu, koji je prvi put pokrenuo delegat iz Urugvaja u martu tokom online sastanka Vijeća FIFA-e.

– Vjerujemo u historijsko Svjetsko prvenstvo 2030. godine – napisao je Dominguez na Instagramu, dijeleći fotografiju s Infantinom i drugim visokim južnoameričkim zvaničnicima.

