SarajevskI i mostarski derbi bez gostujućih navijača?

Objavljeno prije 2 sata

Kolo pred nama pored sarajevskog donosi nam još jedan veliki derbi. U pitanju je onaj mostarski između ekipa Veleža i Zrinjskog.

Sarajevski se igra u subotu od 18:30, a mostarski će početi netom nakon njega – u 20:30 sati, a igra se na stadionu Rođeni.

Još uvijek nije poznato hoće li gosti na ovom meču imati podršku svojih navijača, ali s obzirom na sigurnosnu situaciju sve su prilike da ipak neće.

MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona još uvijek nije donio konačnu odluku i teško je vjerovati da će dati zeleno svjetlo za tako nešto,pišu Vijesti

Ono što je sigurno je da na sarajevskom gostujućih navijača, popularnih Hordi zla sigurno neće biti na derbiju, zbog smanjenog kapaciteta Grbavice


