Da li je ovo pokazatelj da je srbijanska liga najmanje zanimljiva u Evropi?

Sezone u većini evropskih liga tek su na samom početku. Izuzetak su one u Skandinaviji, na Islandu i preostalih nekoliko zemalja gdje se zbog vremenskih uslova igra od marta do novembra.

Sredinom jula počelo je i prvenstvo u Srbiji gdje je nakon sedam utakmica Crvena zvezda uvjerljivo prva s maksimalnim 21 bodom uz 30 datih i samo pet primljenih golova.

Crvena zvezda brani i titulu prvaka, a posljednji put kada je neko drugi bio prvak Srbije bilo je 2017. godine kada je titulu osvojio Partizan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Football Meets Data objavio je jedan podatak iz kojeg se da zaključiti da je fudbalsko prvenstvo Srbije najmanje zanimljivo u Evropi, barem kada je riječ o borbi za titulu prvaka.

Naime, poslije samo sedam utakmica, Crvena zvezda ima 98,9 posto šanse da osvoji novu titulu. Partizanu je pripao ostatak od 1,1 posto, dok tim iz Humske ima 88,8 šanse da bude viceprvak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Facebook komentari