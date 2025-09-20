Fenerbahče odgovorio Murinju nakon komentara

Žoze Murinjo (José Mourinho) i Fenerbahče (Fenerbahçe) razišli su se krajem avgusta, a iako je sve djelovalo mirno u trenutku rastanka, situacija se ubrzo pretvorila u žestoku javnu polemiku. Samo nekoliko dana nakon što je preuzeo klupu Benfike (Benfica), portugalski trener otvoreno je progovorio o prethodnom angažmanu u Turskoj – na način koji nije ostao bez reakcija.

– Pogriješio sam kad sam odlučio da odem u Fenerbahče, iako sam dao svoj maksimum do posljednjeg dana. Ne žalim, jer kajanje ničemu ne vodi, ali sam svjestan šta smo dobro uradili, a šta loše. To okruženje nije odgovaralo ni mom kulturološkom ni fudbalskom nivou. Moja karijera je bila bogata i raznovrsna, a Benfika je povratak na moj nivo – treniranje najvećih klubova svijeta – izjavio je Murinjo.

Te njegove izjave brzo su odjeknule u Istanbulu. Predsjednik Fenerbahčea Ali Koč (Ali Koç) reagovao je bez zadrške, jasno izražavajući razočaranje ponašanjem bivšeg trenera.

– Murinjov odlazak nije bio jednostavan. Prihvatili smo ga kao člana naše porodice. Ali kada izjavi da mu je dolazak ovdje bio greška, to umanjuje njegov kredibilitet kao trenera. Svi naši igrači, koji su sezonu ranije osvojili 99 bodova, s njim su zabilježili ozbiljan pad forme. Kerem Artutoglu (Kerem Artutoglu) je postigao fantastičan pogodak, a ispadanje od Benfike nije bila njegova greška – rekao je Koč.

U prethodnoj sezoni, Fenerbahče je završio sa čak 15 bodova manje nego godinu prije, pa je razlaz između kluba i Murinja bio, prema mnogima, očekivan. Međutim, način na koji je portugalski trener govorio o svom bivšem klubu, kao i brza reakcija predsjednika Koča, jasno pokazuju da tenzije i dalje postoje.

Murinjov povratak u Benfiku nije prošao u tišini – osim što označava novu fazu u njegovoj karijeri, istovremeno je otvorio i front prema onima koje je nedavno napustio.

Facebook komentari