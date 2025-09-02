Turski sportista zavezao izraelsku zastavu u čvor: “Nisam heroj”

Na 46. Svjetskom prvenstvu u obaranju ruku, koje se održava u bugarskom gradu Albeni, zabilježen je politički snažan trenutak koji je odjeknuo i van sportskih krugova.

Turski takmičar Kenan Eroglu zavezao je čvor na izraelskoj zastavi u znak protesta protiv, kako je naveo, genocida nad palestinskim stanovništvom u Gazi.

Na takmičenju na kojem učestvuje više od 60 zemalja, Eroglu je iskoristio globalnu pažnju kako bi izrazio podršku narodu Palestine, nakon što su izraelske snage nastavile s napadima na Gazu.

Njegov gest izazvao je odobravanje publike u dvorani, a snimak čina ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Video Erogluovog poteza izazvao je lavinu komentara podrške, posebno iz palestinskih i arapskih zajednica, a mnogi su njegov čin protumačili kao hrabru i dostojanstvenu poruku solidarnosti prema civilnim žrtvama u Gazi.

Eroglu je naknadno objasnio motiv svog postupka:

– Uradio sam ovo ne zato što sam rasista, već zbog ugnjetavanja kojem se suočavaju naša palestinska braća. Nisam ovo učinio iz herojstva – kazao je on.

