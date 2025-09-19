U Veležu oprezni uoči gostovanja Sarajevu

Razlog za oprez među Mostarcima prije svega leži u neujednačenoj formi, ali i nepredvidljivosti protivnika.

– Očekuje nas teška utakmica protiv rivala koji, kao i Velež, nije najbolje krenuo u sezonu, konstatirao je šef struke Veleža Goran Sablić.

Istaknuo je da su bodovi sa stadiona Asim Ferhatović Hase baš zato vrlo važni te dodao da je u dilemi po pitanju taktike.

– Vidjet ćemo hoćemo li igrati kao u Prijedoru, naglasio je Sablić, aludirajući na pobjedu protiv Rudara iz 7. kola, drugi gostujući trijumf Veleža nakon pobjede na širokobriješkoj Pecari iz 3. kola.

Na tabeli vodi Željezničar s 15 bodova, Borac s utakmicom manje ima 13, slijede Zrinjski (13), Široki Brijeg (11), Radnik (9), Sloga (8), Velež i Sarajevo drže sedmo i osmo mjesto sa po sedam bodova, na dnu su Posušje i Rudar sa po pet,pišu Vijesti

Facebook komentari