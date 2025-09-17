Prije četiri godine se jedva plasirali u elitni rang, sada su lideri u Ligi prvaka

Danas je odigrano prvih šest utakmica u prvom kolu Lige prvaka, a postignuti su sljedeći rezultati:

Atletik Bilbao – Arsenal 0-2

PSV – Rojal Union 1-3

Benfika – Karabag 2-3

Juventus – Borusija Dortmund 4-4

Real Madrid – Marsej 2-1

Totenhem – Viljareal 1-0

Tako je poslije prvog dana takmičenja Rojal Union prvi na tabeli

Belgijski tim je imao impresivan niz posljednjih godina. 2015. godine su se plasirali u drugu ligu, šest godina kasnije su stigli do najvišeg ranga fudbala svoje zemlje, a 2024. su osvojili svoj prvi Kup Velgije nakon 110-godišnje “suše”.

U prethodnoj sezoni su osvojili svoju prvu titulu prvaka u posljednjih 90 godina.

Sada, na debiju u najvažnijem klupskom takmičenju, ostvario je trijumf i barem jednu noć će biti na prvom mjestu.

Facebook komentari