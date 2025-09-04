Barcelona u potrazi za stoperom: Mladi Brazilac na meti katalonskog kluba

Španski prvak Barcelona aktivno traga za lijevonogim stoperom, a sportski direktor kluba Deko smatra da bi pravo rješenje mogao biti 19-godišnji Brazilac Luiz Gustavo Benedeti.

Potreba za igračem na toj poziciji postala je hitna nakon što je sredinom avgusta klub napustio iskusni Injigo Martinez. On je kao slobodan igrač prešao u saudijski Al Nasr, gdje nastupaju i Kristijano Ronaldo te Marcelo Brozović.

Iako je za seniorski tim Palmeirasa do sada upisao samo devet nastupa, Benedeti je već privukao pažnju brojnih evropskih skauta. Sa Palmeirasom ima ugovor do kraja 2029. godine, a prema navodima španskih medija, Barcelona je spremna platiti 12 miliona eura kako bi ga dovela.

Barcelona, ipak, nije jedina koja prati njegov razvoj. Interes za mladog defanzivca pokazali su i Arsenal i Napoli, što bi moglo dodatno zakomplikovati pregovore i povećati njegovu cijenu.

